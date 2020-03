Razzia: in Schönebeck gab es am Mittwochvormittag eine Durchsuchung. Foto: Bianca Oldecamp

In Schönebeck wurde am Mittwoch eine Wohnung durchsucht.

Schönebeck l In Schönebeck ist am Mittwoch eine Wohnung in Am Schwarzen Weg von der Polizei durchsucht worden. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes der Volksstimme bestätigt, waren mehrere Spezialkräfte im Einsatz.

Demnach handele es sich um ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.