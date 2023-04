Die Zahl der Diebstähle von Fahrrädern im Salzlandkreis ist in den letzten drei Jahren auf einem konstanten Niveau. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote gering. Damit der Drahtesel gar nicht erst gestohlen wird, raten Polizei und Fahrradexperten vor allem zu einem guten Schloss.

Schönebeck - Unknackbar ist kein Schloss. Also gibt es auch keine absolut hundertprozentig wirksame Taktik, Fahrraddiebstähle zu verhindern. „Zeit ist ein wichtiger Faktor“, sagt Christina Klettke. Gemeinsam mit ihrem Mann Ingo führt sie seit 33 Jahren das Fahrradgeschäft „Bike & Bahn“ in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck.