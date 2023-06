Seit 166 Jahren gibt es in Pömmelte das Ringreiten. Am vergangenen Wochenende wollten 40 Reiter wissen, wer geschickt die kleinen Ringe im Galopp treffen kann.

40 Reiter beteiligten sich am Wochenende beim Ringreiten in Pömmelte. Die Tradition des Ringreitens reicht in dem Ort 166 Jahre zurück. Noch heute pflegen die Pömmelter die alten Bräuche mit einem einzigartigen Galgen, der liebevoll geschmückt und eingegraben wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pömmelte - Das Ringreiten in Pömmelte ist Geschichte pur. Hier macht sich die Dorfgemeinschaft noch jede Menge Arbeit, bevor die Reiter mit ihren Pferden in den Ort kommen. Schon am Vorabend fahren die Pömmelter in den Busch, um Grünes für den Galgen zu holen. Der Galgen, an dem Ringe für die Reiter hängen, hat eine große Symbolkraft.