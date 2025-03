Anfang März wurde eine Tradition in wieder ins Leben gerufen – die Winterwanderung zum Siel am Elbdeich. Sie pausierte vier Jahre lang infolge Corona.

Pömmelte/Glinde. - Nun ist es in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass die über Jahrhunderte gewachsenen Rivalitäten zwischen zwei Dörfern handfest ausgetragen wurden. Entweder Dorf A sägte den Maibaum im Dorf B ab oder umgekehrt wurde immer mal wieder das „gegnerische“ Osterfeuer abgefackelt. In alten Zeiten waren die jüngeren Männer wenig amüsiert, wenn die Konkurrenz aus dem Nachbarort mit Erfolg bei den Mädchen anbandelte.

Doch diese Zeiten scheinen vorbei. Ein Beispiel sind die Winterwanderungen, bei denen sich Vertreter aus Pömmelte und Glinde an einer Hochwasserschutzanlage vereinigen. Und zwar am Pömmelter Siel. „2008 begann die Freiwillige Feuerwehr Pömmelte zusammen mit den Glinder Kameraden eine Wanderung durch die Gemarkung zu machen. Im Laufe der Jahre nahmen immer mehr auch ’Nicht- Kameraden’ aus Pömmelte und Glinde daran teil“, erzählt der ehemalige Ortsbürgermeister Thomas Warnecke.

Tradition unterbrochen

Diese Tradition wurde 2020 coronabedingt unterbrochen. „Danach wurde sie vier Jahre lang leider nicht wieder aufgenommen“, bedauert Warnecke.

In der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins „Kleines Ende“ wurde im Januar beschlossen, die Wanderung mit Treffen der Glinder am Elbesiel wieder aufleben zu lassen.

„Das war nun wieder der Fall. Bei schönem Winterwetter trafen sich rund 30 Vereinsmitglieder, aber auch andere Leute zur Wanderung durch die Gemarkung. Nach etwa acht Kilometern kamen wir am Vereinshaus des Kleinen Endes wieder an und konnten den gelungenen Tag bei einem Imbiss ausklingen lassen“, erzählt Thomas Warnecke, der wie sein Vater Ortschronist in Pömmelte ist.