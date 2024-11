Die Postbank-Filiale in der Steinstraße in Schönebeck schließt Mitte Januar 2025. Ein neuer Standort für Postdienstleistungen ist bereits bei Euronics in Betrieb.

Schönebeck. - Die Tage der Postbank-Filiale in der Steinstraße in Schönebeck sind gezählt. Voraussichtlich Mitte Januar soll der Standort schließen. Letzter Öffnungstag ist der 17. Januar, wie ein Sprecher der Postbank auf Anfrage mitteilt. Auch Anke Blenn, Pressesprecherin bei der Deutschen Post, hat in einer Pressemitteilung über die Schließung informiert. Die Deutsche Post ist nämlich von der Schließung der Filiale ebenfalls betroffen, da sie bislang im Partner-Filialmodell ihre Postdienstleistungen wie den Brief- und Paketversand in der Bankfiliale angeboten hat. Doch für eine Alternative in Schönebeck wurde bereits gesorgt.