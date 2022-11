Preisexplosion und Kaufzurückhaltung: Wie Schönebecks Einzelhändler durch die Krise kommen

Von einer Krise in die nächste: Der Handel hatte während der Corona-Lockdowns mit Schließungen und Umsatzausfällen zu kämpfen. Und jetzt, in Zeiten von Inflation und Energiepreisexplosionen, ist die Kauflaune gedämpft. Wie geht es den Einzelhändlern in Schönebeck?

Es weihnachtet bei Ulrich Neubauer im Elektrohaus Neubauer in der Fußgängerzone in Schönebeck. Die traditionsreichen Sterne sind sein Markenzeichen. Kunden kommen nicht nur aus der nahen Umgebung.

Schönebeck - Vormittags halb elf in Schönebeck. In der Innenstadt ist kaum etwas los, in der Fußgängerzone noch weniger. Hier stehen mehrere Läden leer. Ein tristes Bild, an dem der graue November keine Schuld trägt. In den Geschäften, die geöffnet sind, ist von vorweihnachtlichem Kaufrausch nichts zu spüren. Die hohe Inflation macht sich bemerkbar. Wie können die Einzelhändler überleben, wenn die Kassen kaum noch klingeln? Fünf Unternehmer gewähren Einblicke in ihre Geschäfte und ihre Situation.