Am Montagabend lag nicht die Marco Polo sondern mit der MS Princess ein Kreuzfahrtschiff an der Anlegestelle. Ein Mann mit spitzem Hut und langem schwarzen Mantel näherte sich. Der Schönebecker Nachtwächter Jeff Lammel holte eine 47-köpfige Gruppe ab und zeigte ihnen die Stadt

Schönebeck - Havarie am Salzblumenplatz? Diese Befürchtung kam am Montagabend schnell auf, als ein Schiff dort mitten in der Elbe lag. Erst bei näherer Betrachtung wurde klar, dass die MS Princess, so der Name des Schiffes, dort festgemacht hatte. Dass das Boot dort anlegte, war auch kein Zufall, sondern geplant. Schönebeck war das festgelegte Ziel einer Flusskreuzfahrt.