In der Saalestadt Calbe gab es wie in anderen Kommunen seit dem Mittelalter Lusthäuser. Dabei galten strenge Regeln über einen langen Zeitraum hinweg. Welche waren das?

Prostitution im Mittelalter: Die Hübschlerinnen aus der Breite in Calbe

Der Narr in einem Frauenhaus ist eine typische Darstellungaus einer längst vergessenen Zeit.

Calbe. - Das Handwerk des Baders galt im Mittelalter als unehrbar – oder „unehrlich“, wie man sich damals ausdrückte. Dies hing damit zusammen, dass ein Bader sowie seine Knechte und Mägde einerseits zwar zur Volksreinlichkeit und allgemeinen Gesundheit beitrugen, indem sie Knochen einrenkten, Geschwüre aufstachen, Zähne zogen, Bärte und Haare schoren und Badezuber mit heißem Wasser und Seife bereitstellten.