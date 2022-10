Protest: Zahl der Teilnehmer in Schönebeck sinkt

Waren es am 3. Oktober noch 320 Protestierende ist diese Zahl nun rückläufig. Für die Veranstalter ist dies aber kein Grund zur Sorge und auch die Polizei hält diesen Rückgang für kurzfristig.

Schönebeck - „Warum sind wir hier?“, fragte der erste Redner Jens Bahr am Montagabend. Die Demonstranten teilten ihre Wünsche später den Veranstaltern mit. Sie forderten unter anderem direkte Demokratie auf lokaler Ebene, Beginn von Friedensverhandlung in der Ukraine statt Waffenlieferungen und kritisierten die Berichterstattung über Corona. Dies waren auch in den vergangenen Wochen Protestschwerpunkte.