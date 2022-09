Gerichtsverfahren Prozess in Schönebeck: Wer betrieb Cannabis-Plantagen in Calbe und Hecklingen?

Nach Razzien in Calbe und Hecklingen sind nun zwei Männer im Amtsgericht Schönebeck wegen Drogenhandel angeklagt. Was haben sie mit den Plantagen zu tun, in denen tausende Cannabis-Pflanzen gezüchtet wurden?