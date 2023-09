Das Stadtradeln in der Saalestadt ist beendet. Die drei Wochen zeigen, welche enormen Strecken mit dem Rad bewältigt werden können. Im Oktober will die Kommune die Radfahrer einladen.

Calbe - Seit das Auto die Straßen beherrscht und viele Familien mehr als ein Fahrzeug besitzen, ist das Fahrrad für die individuelle Mobilität nicht mehr so wichtig.

Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Mit dem Stadtradeln hat die Saalestadt die Bürger daran erinnert, dass auch Fahrräder wichtig für die eigene Mobilität sein können. Drei Wochen lang waren die Bürger aufgefordert sich der Aktion anzuschließen und ihre gefahrenen Kilometer zu erfassen.

49 Bürger haben dabei mitgemacht und ihre Daten erfasst. In den drei Wochen sind sie 13 084 Kilometer mit ihren Rädern gefahren. Unter den 21 teilnehmenden Kommunen in Sachsen-Anhalt hat die Kleinstadt den vorletzten Platz belegt. Das sei zu erwarten gewesen, sagte Bürgermeister Sven Hause. Größere Städte hätten viel mehr Kilometer erradelt. Beim Blick auf die gefahrenen Kilometer pro Einwohner relativiert sich das Bild und die Bürger in Calbe befinden sich in guter Gesellschaft mit den Bürgern größerer Kommunen. „Die Aktion Stadtradeln werte ich als vollen Erfolg für die Stadt und auch für mich privat“, sagt Sven Hause.

Es konnten zahlreiche Akteure zum Mitmachen inspiriert werden, freut er sich. „Daher gilt bereits allen aktiven Radlern mein herzlicher Dank. Wir werden dies auch noch etwas förmlicher tun. In Kürze laden wir jeweils einen Teamvertreter und die besten Einzelfahrer und Einzelfahrerinnen zu uns ins Rathaus. Hier wollen wir am 12. Oktober für jedes Team eine kleine Geschenkbox mit Radfahrerutensilien und für die besten Einzelakteure ebenso eine Auszeichnung überreichen. Grundsätzlich bekommt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Stadtradeln eine Urkunde“, kündigt er an.

Aufgefordert waren neben den Bürgern auch ausdrücklich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für Wege innerhalb der Kommune das Fahrrad zu nutzen. Die Stadt hatte kürzlich sogar erst einen neuen kleinen Fuhrpark angeschafft. Doch haben alle Mitarbeiter mitgemacht oder gab es auch ablehnende Haltungen? „Für Dienstfahrten innerhalb der Stadt können die Mitarbeiter bereits seit einiger Zeit Diensträder nutzen. Und sie tun dies auch mit wachsender Begeisterung. Einen Kollegen oder eine Kollegin, die dies kategorisch ablehnt, hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Allerdings verpflichten wir auch niemanden dazu“, teilt Sven Hause auf Nachfrage mit. „Dennoch möchte ich betonen, dass zahlreiche Kollegen, mich einbezogen, das Stadtradeln zum Anlass genommen haben, auch beim Weg von und zur Arbeit verstärkt auf ein Zweirad umzustellen. Und dies hält auch weiterhin an. Unabhängig von der jeweiligen Länge der dabei zurückgelegten Strecke halte ich schon deshalb das Stadtradeln für einen großen Erfolg. Letztendlich gab es auch nach Feierabend und an den Wochenenden sogar zwischen den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten einen regelrechten Wettbewerb um das beste Team in der Stadtverwaltung. Die Begeisterung ist also geweckt und soll aufrecht erhalten bleiben“, zieht er ein positives Fazit.

Die Saalestadt will in Zukunft noch radfreundlicher werden. Das haben die Stadträte im aktuellen Stadtentwicklungskonzept beschlossen. Radfahrer sollen mehr ausgebaute Wege bekommen und damit sollen die Bürger animiert werden, öfter auf das Fahrrad umzusteigen.

Gelungen ist dies bereits beim Umbau des Bahnhofsvorplatzes am Bahnhof Ost. Hier gibt es moderne Fahrradunterstände neben dem Bahnhof. Damit stellt es für Radfahrer überhaupt kein Problem mehr dar, mit dem Rad zum Bahnhof und damit zur Arbeit zu pendeln. Selbst an teuere Räder ist dabei gedacht worden. So stehen hier Boxen bereit, in denen teure Fahrräder gegen eine kleine Monatsmiete sicher verwahrt werden können.

Der Umbau am Bahnhof Ost stellt dabei nur einen Anfang dar. Auch am Haltepunkt Calbe Stadt soll es in Zukunft eine Umgestaltung geben. Auch hier sollen die Belange der Radfahrer berücksichtigt werden. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Stadt Millionen Euro für den Ausbau des Saaleradweges ausgegeben, der in Höhe Calbe auf beiden Seiten der Saale verläuft.

Radfahren soll den Bürgern in Zukunft wieder Spaß machen, verspricht sich der Stadtrat von den geplanten und bereits abgeschlossenen Projekten. In Zukunft will Bürgermeister Sven Hause weitere Projekte organisieren, um den Einwohnern wieder mehr Lust auf die Nutzung von Rädern zu machen. Er selbst hat sich auch mit dem Stadtradeln umorientiert und nutzt nun öfter das Fahrrad für den Weg zur Arbeit, wenn es der Terminkalender zulasse, schilderte er. Auch in Zukunft wolle er das weiter so machen und das Fahrrad mehr nutzen, wann immer es möglich sei. Die Bewegung der frischen Luft empfinden viele Radfahrer als reizvoll und auf kurzen Strecken als guten Start in den Berufsalltag.