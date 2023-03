Calbe - Wenn sich die Mitglieder des Bauausschusses am kommenden Mittwoch im Belegschaftsraum des Rathauses treffen, geht es dabei auch um die Standorte der Rastplätze auf dem Saaleradweg, der durch Calbe führt. In der Saalestadt gibt es zwei Möglichkeiten, den Fluss mit dem Fahrrad zu erkunden. Einerseits kann der Radweg über Trabitz oder über die Saalestadt gewählt werden. Im Rahmen der Tourismusförderung hat die Kleinstadt Geld erhalten, um den Saaleradweg entsprechend auszustatten. An fünf Standorten soll es die Möglichkeit für die Radfahrer geben, zu verweilen und die Stadt und Landschaft zu genießen. Allerdings richtet sich das Angebot nicht nur an die Radtouristen, sondern ebenso an die Familien in der Stadt und der Umgebung. So sollen nicht nur Sitzgelegenheiten, sondern auch Spiel- und Fitnessgeräte am Fluss aufgebaut werden.

