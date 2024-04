Frau aus Calbe wird am Wartenberg unvermittelt angegriffen und erleidet 20 Bienenstiche am Kopf. Die Völker wurden offenbar falsch am Feldrand abgestellt.

Bienenvölker an einem Weg am Wartenberg auf der falschen Wegseite.

Calbe. - In der Saalestadt sorgen seit einigen Tagen Bienenvölker am Wartenberg für Ärger. Am vergangenen Wochenende seien Fußgänger von den abgestellten Insekten überrascht worden, bestätigt der Calbenser Imker Frank Kaina. Was bisher bekannt ist.