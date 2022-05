Vandalismus Randale am Prinzeßchen Barby: Jugendliche Täter?

Immer wieder kommt es zu mutwilligen Zerstörungen am denkmalgeschützten Mauertürmchen „Prinzeßchen“ in Barby. Nach einer Volksstimme-Veröffentlichung fragen sich User in sozialen Netzwerken: Wer steckt dahinter?