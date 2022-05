Ranies: Ein Dorf mit vom Salzlandkreis ausgezeichneter Zukunft

Ranies - Was haben die Ortsteile Ranies in Schönebeck und Hoym in Seeland gemeinsam? Klar, bei beiden handelt es sich um Ortsteile, beide liegen im Salzlandkreis – und beide Dörfer haben sich gegen 17 andere beim 5. Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ des Salzlandkreises am 21. Oktober 2021 durchgesetzt. Für Ranies und Hoym bedeutet das der Einzug in den Landeswettbewerb von „Unser Dorf hat Zukunft“, wo die beiden Dörfer die Region vertreten werden.