Ranies, Plötzky und 18 weitere Dörfer aus dem Salzlandkreis machen bei Dorfwettbewerb mit

Am Ende können nur zwei Dörfer aus dem Salzlandkreis am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Unter den 20 Orten, die sich beteiligen, sind auch Plötzky und Ranies. Womit wollen die ostelbischen Ortsteile bei den Juroren punkten?

Plötzky/Ranies - In wenigen Tagen bekommen 20 Dörfer im Salzlandkreis Besuch. Zwischen dem 9. und 15. September finden nämlich in Ranies, Plötzky und weiteren Dörfern Rundgänge statt, bei dem die Orte ganz genau unter die Lupe genommen werden. Warum? Weil diese 20 Dörfer am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. In Ranies findet der Rundgang beispielsweise am 13. September statt, wie Ortschaftsratsmitglied Christian Schlitzberger der Volksstimme mitteilt.