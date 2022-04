Ranies: Warum die große Eiche kein Naturdenkmal wird

Es ist eine imposante Eiche, die ihre Wurzeln nahe Ranies in den Boden gräbt. Häufig gibt es solche Bäume nicht. Ein Naturdenkmal wird die Eiche aber vorerst nicht, auch wenn sie die Kriterien dafür wohl erfüllen könnte.

Ranies - Es ist eine kräftige und mehrere hundert Jahre alte Eiche, die unweit des Planetenweges auf den Elbauen ihre Wurzeln tief in den Boden gräbt. „Diese Eiche ist gesund, solitär, wunderschön gewachsen und hat laut dem Baumarchiv einen offiziellen Umfang von 6,01 Metern“, schreibt auch Hans-Peter Wannewitz in einem Leserbrief an die Volksstimme. Zudem hat Wannewitz beim Salzlandkreis einen Antrag gestellt, um den stattlichen Baum zum Naturdenkmal erklären zu lassen. Diesen hat der Salzlandkreis allerdings abgelehnt. „Ich wüsste nicht, welche Kriterien ein Baum noch erfüllen muss, um ein solches Prädikat zu erlangen“, ist der Volksstimme-Leser ratlos.