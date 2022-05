Rathauspreis: Preisträger der Stadt Schönebeck (Elbe) tragen sich ins Goldene Buch ein

Warum die Preisträger der vergangenen Jahrzehnte erst jetzt in das Ehrenbuch der Stadt kommen.

Schönebeck - Diese Zusammenkunft mutete fast wie ein Klassentreffen an. Die Damen und Herren hegen allerdings eine andere Gemeinsamkeit. Sie alle haben in den letzten Jahren den Bürgerpreis der Stadt Schönebeck verliehen bekommen. Nun trugen sie sich in das goldene Buch der Stadt ein.