Razzia: In gemeinsamer Aktion der Landespolizei, Zoll, Stadt- und Kreisverwaltung werden fünf Bars in Schönebeck kontrolliert

Schönebeck - In der Nacht zum Samstag kontrollierte Polizei, Zoll, die Stadtverwaltung Schönebeck und der Landkreis sechs Bars in Schönebeck. Das erste Ziel war nicht geöffnet und konnte deswegen nicht in die Kontrolle involviert werden. Deutlich erfolgreicher verlief die Kontrolle in den verbleibenden fünf Kneipen.