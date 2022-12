Razzia: In Schönebeck kontrollieren Landespolizei, Zoll, Stadt- und Kreisverwaltung am Freitagabend fünf Bars

Insgesamt mehr als 100 Beamte des Zolls und der Landespolizei gingen am Freitagabend koordiniert gegen Schwarzarbeit vor und kontrollierten gesetzliche Bestimmungen.

Einsatzkräfte des Zoll und der Polizei am späten Freitagabend, während der Razzia.

Schönebeck - Pünktlich 23.30 Uhr stürmten die Beamten der Polizei und des Zolls in die vorher festgelegten sechs Kneipen in Schönebeck. Eine Bar war geschlossen, so dass nur fünf Ziele kontrolliert werden konnten. Wie das Polizeirevier des Salzlandkreises informiert, wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.