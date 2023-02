Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Anlässlich dieses Datums veranstaltet die Rehaklinik gemeinsam mit dem Frauenselbsthilfe Krebs Landesverband Sachsen-Anhalt eine Ausstellung in Schönebeck. Zwölf Frauen erzählen dabei ihre Geschichten

Schönebeck - „Es bringt nichts, gegen sich selbst zu kämpfen“, macht Nadja Karbaum deutlich. Die stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs im Landesverband Sachsen-Anhalt will Mut machen, um erfolgreich gegen den Krebs zu kämpfen. Nachdem sie ihre Diagnose erhielt, fiel sie zunächst in ein tiefes Loch: „Ich fragte mich einfach nur, warum genau mir das passieren musste:“ Auch an eine Behandlung wollte sie zu diesem Zeitpunkt nicht denken, und so kämpfte Nadja Karbaum nicht nur gegen den Brustkrebs, sondern auch gegen ihre inneren Bedenken. Anderen Frauen erging es ähnlich.