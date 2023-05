Veranstaltung Reinhards wundersame Waschmaschinen am Pfingstmontag in Sachsendorf zu bestaunen

Der Sachsendorfer Mühlenverein ist in der glücklichen Lage, in seinen Reihen einen hervorragenden Holzfachmann zu haben. Reinhard Höffling (55) ist aber auch Sammler und Bastler. Am Pfingstmontag zeigt er, was er in den Jahren an alter Haushaltstechnik zusammen trug und restaurierte.