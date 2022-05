Reinigungsgebühr in Calbe soll sinken

Calbe - Strenge Vorschriften gibt es in der Regel überall dort, wo der Bürger nur einem Anbieter ausgeliefert ist. Das gilt auch für die Straßenreinigung. Der Stadtrat legt in einer Satzung dabei fest, wie oft die Straßen in der Kommune maschinell gereinigt werden sollen. Der Bürger muss die Kosten dann anteilig übernehmen. Warum es in Calbe nun aber Rückzahlungen geben soll.