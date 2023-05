Die Tarifeinigungen sind gut für Millionen Angestellte. Sie haben mehr Geld, doch für die Kommunen bedeutet das: Gestiegene Personalkosten in Zeiten klammer Kassen. Wie blickt man in Schönebeck und Staßfurt auf die Tarifeinigung?

Schönebeck/Staßfurt/Bernburg - Für rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in ganz Deutschland gab es kürzlich gute Nachrichten. Als die „größte Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst“, bezeichnete die Gewerkschaft Verdi die Tarifeinigung. Bis zum Februar 2024 gibt es insgesamt 3000 Euro an steuerfreien Einmalzahlungen als Inflationsausgleich. Ab März 2024 folgen Lohnerhöhungen. Erst 200 Euro brutto, danach 5,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 340 Euro. Was bedeutet das für den Salzlandkreis und für Kommunen wie Schönebeck und Staßfurt?