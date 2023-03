Im Jahr 2022 wurden in Sachsen-Anhalt Gewerbesteuereinnahmen in Rekordhöhe erzielt. Doch wie lief 2022 diesbezüglich in der hiesigen Region? Die Volksstimme hat die Gewerbesteuereinnahmen von Schönebeck, Barby, Calbe und dem Bördeland verglichen.

Im Jahr 2022 wurden in Sachsen-Anhalt Rekordsummen über die Gewerbesteuer eingenommen - auch in Schönebeck, Calbe, Barby und Bördeland?

Schönebeck/Calbe/Bördeland/Barby - Die Einnahmen der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt über die Gewerbesteuer waren im vergangenen Jahr so hoch wie nie zuvor. Laut dem Statistischen Landesamt wurde 2022 erstmals die Eine-Milliarde-Euro-Marke überschritten. 1,152 Milliarden Euro nahmen die Kommunen in Sachsen-Anhalt demnach über die Gewerbesteuer ein. Doch wie haben sich die Steuereinnahmen in der hiesigen Region entwickelt und wie lautet die Prognose der Gemeinden für das Jahr 2023? Die Volksstimme hat in Schönebeck, Calbe, Barby und bei der Gemeinde Bördeland nachgefragt.