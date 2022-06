Reparatur in 70 Meter Höhe: Freileitungsmonteure erneuern Erdseil zwischen Welsleben und Förderstedt

Bei der Arbeit haben die Monteure einen guten Blick auf die Umgebung, wie hier auf Biere. Das Erdseil auf der obersten Ebene der Masten müssen sie aus einer Klemme auf eine Rolle heben. Dadurch kann das neue Seil später am alten auf die Masten gezogen werden. Am Ende der Arbeiten kommt die Rolle wieder weg und das neue Erdseil wieder in die Klemme.

Marius Libberoth