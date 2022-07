Resolution: Schönebecks Stadträte setzen Zeichen für „Haus Luise“

Schönebeck - Die finanziell prekäre Situation im „Haus Luise“ in Schönebeck wurde auch in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend thematisiert. So unterzeichneten die anwesenden Stadträte eine Resolution mit dem Titel „Das Haus Luise darf nicht sterben!“ Doch was genau wird in dem Schreiben gefordert und - viel wichtiger - wie kann der Einrichtung geholfen werden?