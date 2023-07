Gastronomie im Salzlandkreis Restaurant "Apollo" in Schönebeck erneut geschlossen

Im Moment ist das Lokal am Marktplatz in Bad Salzelmen geschlossen. Ein Schild am Eingang verrät, dass aus gesundheitlichen Gründen das Apollo geschlossen ist. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Das Drama um das Apollo geht in seinen nächsten Akt.