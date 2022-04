Restaurants: Wie ist die Lage bei Gastronomen in Schönebeck und Staßfurt?

Wirte aus Schönebeck und Staßfurt sind froh, dass in Sachsen-Anhalt die 2G-Regel statt des strengeren Modells (2G+) gilt. Trotzdem befindet sich die Branche seit Pandemiebeginn in einer Krise – so manchen Wirt plagen Existenzängste.

Foto: Sven Hoppe/dpa