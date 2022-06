Richten es jetzt Kinderimpfungen im Salzlandkreis?

Schönebeck/Staßfurt - In keinem anderen Landkreis und auch keiner kreisfreien Stadt im Land Sachsen-Anhalt sind in der 33. Kalenderwoche 2021 weniger Prozent der Einwohner geimpft als im Salzlandkreis. Dass der Salzlandkreis sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitimpfungsquoten das Schlusslicht im Land ist, geht aus Zahlen hervor, die das Land im Wochenrhythmus online veröffentlicht. Die höchste Durchimpfungsquote gibt es zu diesem Zeitpunkt in Dessau-Roßlau. Hier haben 63,05 Prozent der Einwohner einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus. Das sind fast 15 Prozent mehr als im Salzland.