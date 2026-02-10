weather regen
Magdeburg, Deutschland
Altkreis Schönebeck Ringreiten 2026: Das sind alle Termine

Der Pferdesport ist in der Region Barby, Calbe, Bördeland und Schönebeck stark ausgeprägt. Sämtliche Termine für 2026 wurden jetzt abgestimmt.

Von Thomas Linßner 10.02.2026, 11:56
Ringreiten Glinde am Himmelfahrtstag.
Ringreiten Glinde am Himmelfahrtstag. Archivfoto: Thomas Linßner

Gnadau. - Die Pferdesportler der Region sehen für diese Saison wieder gut gelaunt in die Zukunft. Für diesen Optimismus spricht ein Veranstaltungsplan mit zahlreichen Terminen für Ringreiten und Fahrertage, für den Werner Riemer aus Pömmelte und Wolfgang Schoenebaum aus Gnadau verantwortlich zeichnen.