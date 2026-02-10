Der Pferdesport ist in der Region Barby, Calbe, Bördeland und Schönebeck stark ausgeprägt. Sämtliche Termine für 2026 wurden jetzt abgestimmt.

Gnadau. - Die Pferdesportler der Region sehen für diese Saison wieder gut gelaunt in die Zukunft. Für diesen Optimismus spricht ein Veranstaltungsplan mit zahlreichen Terminen für Ringreiten und Fahrertage, für den Werner Riemer aus Pömmelte und Wolfgang Schoenebaum aus Gnadau verantwortlich zeichnen.