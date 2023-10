Es ist ein komplexes und schwieriges Thema. Auch da an Traditionen oft auch Emotionen hängen. Das Symposium zu dem Thema will keine Verbote aussprechen, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchen und die Forschung zu dem Thema vorantreiben.

Das Ringreiten wie hier in Werkleitz hat eine sehr lange Tradition in der Region.

Schönebeck - Wolfgang Schoenebaum ist Chef des Reit- und Fahrvereins Gnadau. In dieser Funktion hat er diverse Ringreiten in seiner Gemeinde veranstaltet. „Ganze Dörfer kommen hierher“, weiß er aus eigener Erfahrung. Das Ringreiten in der Region kann inzwischen auf ein Tradition von mehr als 150 Jahren zurückblicken. Doch genau diese lange Zeit könnte dafür sorgen, dass ein genauer Blick auf das Ringreiten geworfen wird.

Denn seit 2013 werden gewisse Traditionen als immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Für den Erhalt dieser langgepflegten Traditionen gelten dann bestimmte Auflagen. Dieser Frage hat sich der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt (LHBSA) angenommen. Alte Traditionen entsprechen, so die Ansicht des Vereins, häufig nicht mehr dem aktuellen ethischen Verständnis und kollidieren mit dem Tierschutzgesetz. Um ethische und juristische Fragen zu klären, veranstaltete der LHBSA jetzt ein Symposium.

Eine Rednerin war die Referentin für Alltagskulturen beim Landesheimatbund Sachsen-Anhalt, Christina May. „Wir sollten Tiere als Akteure wahrnehmen und nicht als Sache“, erklärt sie. Dabei geht es vor allem darum bestimmte Praktiken zu hinterfragen. Allerdings verdeutlicht sie auch, dass Verbote nicht das Ziel sind. „Alles zu verbieten, kann es auch nicht sein. Vielmehr geht es darum, dass wir nach Regeln suchen, wie Haltung und Traditionen nebeneinander existieren können“, so die Referentin. Sie ist überzeugt, dass das möglich ist. Nach dem Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes sind die Rechte und der Status von Tieren bei einem Eintrag ins Verzeichnis wichtige Kriterien. Denn kulturelle Praktiken mit Tieren sind weit verbreitet. Dazu zählt in Sachsen-Anhalt auch die Züchtung von Tieren wie das Harzer Höhenvieh. Das Finkenmanöver im Harz steht bereits auf der Liste der Unesco. Für Christina May gibt es gerade in diesem Bereich der kulturellen Nutzung von Tieren Forschungsbedarf. Die Referentin sucht entsprechende Schnittpunkte zwischen Tradition und Tierschutz.

Für Wolfgang Schoenebaum ist das für das Ringreiten kein Thema. „Unsere Tiere sind alle gesund“, verdeutlicht er. Jeder Teilnehmer kümmere sich um sein eigenes Pferd. Er hebt hervor, dass die Veranstaltung definitiv erhaltenswert sei. „Es ist das Miteinander, sich danach gemeinsam hinzusetzen und sich auszutauschen“, beschreibt er. Auch weil das Ringreiten für Jedermann sei, sind die Teilnehmer und Besucher ein Querschnitt der Gesellschaft.

