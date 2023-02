Karneval Rosenmontag: Die Vorbereitungen für den 69. Rosenmontagsumzug in Ranies laufen auf Hochtouren

Am Sonnabend war es wieder so weit, die Karnevalisten von Ranies trafen sich zum Werkeln. Obwohl die Volksstimme einen kleinen Einblick bekam, ist vieles weiterhin geheim. Der 69. Rosenmontagsumzug am Sonntag, 19. Februar, wird minuziös vorbereitet. Und bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun.