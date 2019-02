In Ranies wird in aller Heimlichkeit gewerkelt. Und zwar an den Schaubildern für den Rosenmontagsumzug.

Ranies l Was kann verraten werden, ohne zu viel zu verraten? Nadine Becker, Fabian Herrler, Jens Blaschke, Karolin Duschek, Anja Groß und Florian Herrler überlegen. Gute Frage. Es ist derzeit viel Holz zu sehen, aber um Holz an und für sich werde es gar nicht gehen. Die Idee zum diesjährigen Schaubild hatte Nadine Becker. „Sie war eine Woche krank und hatte Zeit, sich Gedanken zu machen“, meint Florian Herrler schmunzelnd. So habe sie nach dieser Zeit ein fertiges Konzept vorgelegt, das die anderen sofort überzeugt habe. Und so viel lassen sich die 22- bis 36-Jährigen dann doch entlocken: Für viele Ranieser werden Erinnerungen an ihre Jugendtage wach werden. So sei es auch bei ihnen. Neu in dieser Runde ist Karolin Duschek. Sie hat vorher in einem anderen Trupp mitgebaut, doch dieser habe sich aufgelöst. Da sie mit der jetzigen Runde eh viel Zeit verbringe, habe sich angeboten, dass sie hier mitmache. Mit ihrem Baufortschritt sind die jungen Leute schon sehr zufrieden. „Nur die farbliche Gestaltung fehlt noch“, sagt Florian Herrler am Sonnabend. Bis zum Umzug sei noch genügend Zeit.

Der Rosenmontagsumzug ist in Ranies – und das hat Tradition – immer am Sonntag vor dem Rosenmontag. Also in diesem Jahr am 3. März. Und zwar zum 65. Mal. Der Tross mit Elferrat, Prinzengarde und Prinzenpaar, Gastabordnungen und derzeit 25 Schaubildern wird sich gegen 14 Uhr in Bewegung setzen. Auch wenn an der Straße durch den Ort derzeit noch gebaut wird, kann der Umzug stattfinden. „Wir brauchen keine Bedenken haben. Alles ist abgesprochen. Da, wo jetzt noch gebaut wird, wird provisorisch alles hergerichtet. Und Parkplätze wird es auch genügend geben“, versichert Sabine Höpfner. Sie kümmert sich im Kultur- und Sportverein (KSV) Ranies um die Öffentlichkeitsarbeit und ist mit der Volksstimme am Sonnabend im Ort unterwegs. In geheimer Mission sozusagen.

Spontane Unterstützung

Zu zweit werkeln an diesem Tag Isabel Krakau und Christian Diekmann an ihrem Schaubild. Für die Ranieserin und den Gommeraner kein Problem. Spontane Unterstützung gibt es von Anne Krakau. Die Schönebecker – alle mit Ranieser Verbindungen – Lucas Kammerad, Bianca Ebert und Sean Mertens kommen später noch hinzu und packen mit an. „Wir beschäftigen uns mit dem Thema Natur“, gibt Isabel Krakau einen Hinweis und fügt hinzu: „Es geht um die kommende Jahreszeit und wo man sie verbringen könnte. Und: Die Gemütlichkeit kommt nicht zu kurz.“ Es gehe ums Säen, Züchten und Ernten, um das etwas andere Gärtnern. Die Idee dazu sei beim Treffen gekommen, als alle ihre Vorschläge vorgetragen haben. Auf den Umzug freuen sie sich schon. „In dieser Konstellation haben wir uns das erste Mal zusammengefunden. Freunde und Geschwister sind dabei. Christian und Lucas sogar das erste Mal“, erzählt Isabel Krakau.

Bilder Seit Jahrzehnten dabei: Detlef Schulz (von links), Heinz Schmähl, Birgit Kunze und Gerald Herrler. Auf dem Foto fehlen Ute Herrler, Werner (Fahrer) und Ingrid...



Vom vielen Holz sollte man sich bei diesem Schaubild von Fabian Herrler (oben, von links), Jens Blaschke und Florian Herrler sowie Karolin Duschek (unten, von links), ...



„Alte Hasen“ sind im nächsten Bautrupp anzutreffen. Heinz Schmähl, Birgit Kunze, Gerald und Ute Herrler, Detlef Schulz, Werner und Ingrid Kaschner sind schon seit Jahrzehnten „Rosenmontag-infiziert“. Gerald Herrler überlegt kurz: „Ich bin seit 48 Jahren dabei.“ Die Bautrupps Heinrich, Zanke und eben Herrler/Kunze gehören zu den dienstältesten in Ranies. Für ihn, so Herrler, ist es eine Selbstverständlichkeit. Er ist damit aufgewachsen, seine Eltern sind immer schon dabei gewesen. Und so ist es nun auch bei seinen Kindern wiederum. Ans Aufhören denkt diese Truppe noch lange nicht. „Das Bauen macht immer noch Spaß“, meint Detlef Schulz. Und Birgit Kunze merkt an: „Und weil die Knochen noch nicht weh tun.“ Das tun sie in der närrischen Zeit nie, ist man sich augenzwinkernd einig. Wer dieser Tage das Schaubild zu Gesicht bekommt, wird in die Irre geführt. Was wie ein Apfel aussieht, ist keiner, betonen sie. Das werde sich alles noch ändern. Es gehe um ein herbstliches Fest, in Anlehnung an eines, das es ebenfalls in Ranies gibt.

Auch wenn meist in Garagen an den Schaubildern gebastelt wird, ein Blick vor die Tür lässt bei allen im Ort nur einen Wunsch aufkommen: Solch frühlingshaftes Wetter soll bitte auch am 3. März sein. Dann könne man locker mit bis zu 3.500 Besuchern rechnen, so Sabine Höpfner. Das wäre super. Und für eines wollen alle Bautrupps sorgen: Dass die Kinder wieder mit prall gefüllten Taschen voller Bonbons und Co. heimfahren können. Für ausreichend Kamelle ist gesorgt.