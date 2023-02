Insgesamt 588 Stunden waren die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Eickendorf im letzten Jahr im Einsatz. In 492 Stunden Aus- und Fortbildung frischten sie ihr Wissen auf – 60 Stunden davon auf Landkreisebene.

Eickendorf - Sie hatten schon viel zu tun im vergangenen Jahr, die Kameraden der Ortsfeuerwehr in Eickendorf. So rückten sie das vergangenen Jahr oft zusammen mit den Kameraden ihrer Nachbarwehr in Biere aus. Dabei wurden sie nicht nur zu Brandeinsätzen, sondern auch zur Technischen Hilfeleistungen alarmiert. Insgesamt wurde die Ortsfeuerwehr zu zwölf Brandeinsätzen und 14 Technischen Hilfeleistungen gerufen.