Saaleradweg Calbe: Streit um Wegeführung

Bis zum Monatsende soll der Saaleradweg in Calbe fertig werden. Diskussionen gibt es noch um die weiterführende Strecke. In Tippelskirchen können die Radfahrer entscheiden, welche Route sie nehmen.

Darstellung des Verlaufs des Saaleradwegs in Tippelskirchen für die Nutzer des Saaleradweges.

Calbe - Gleich am Eingang von Tippelskirchen, kurz nachdem die Radfahrer aus Richtung Bernburg die Stadtgrenze überschritten haben, gibt es eine Übersichtskarte für die Radtouristen. Hier wird ihnen dargestellt, dass es zwei Routen ab Calbe entlang des Flusses gibt. Eine führt durch die Stadt, die andere an der Stadt auf der anderen Saaleseite vorbei. Warum ist das so?