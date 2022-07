Sachsen-Anhalt: Bienen aus Calbe sammeln fleißig Honig

Bundesweit verzeichneten die Imker in diesem Jahr erneut eine der geringsten Honigernten. Die Imker in Sachsen-Anhalt hatten dabei noch Glück. Ihre Bienen sammelten viel mehr als in anderen Bundesländern.

Die Linden blühten in den vergangenen Jahren regelmäßig. Doch wegen fehlenden Wassers gab es kaum Nektar für die Bienen in den Blüten zu finden.

Calbe - Am Ergebnis der Honigernte lässt sich seit einigen Jahren zuverlässig ablesen, dass die Umweltbedingungen sich verändern. Die staatenbildenden Insekten haben in der Gegenwart mehr Mühe, ihr Volk über den Sommer zu bringen. Das zeigt sich an der Honigernte. Was Imker jetzt beachten müssen.