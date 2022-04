Sachsen-Anhalt: Schönebeck setzt auf mehr Service im Internet

Schönebeck - „Offensiv Zunkunft Gestalten“ – was für ein Werbespruch, mit dem das Land Sachsen-Anhalt auf sein Online-Zugangsgesetz (kurz: OZG) aufmerksam macht. So weit, so gut. Was jedoch bei diesem Slogan unerwähnt bleibt: Das OZG stellt die Kommunen im Land vor Probleme. Ein Beispiel.