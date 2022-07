Sachsen-Anhalt: Warum mehr Frauen zur Jagd gehen

Die einstige Männderomäne Jagd wird zunehmend auch bei jungen Jägerinnen und Jägern beliebter. Viele geben Naturschutz als Hauptmotivationsgrund an. Auch in Schönebeck im Salzlandkreis sind mehr Jägerinnen aktiv.

Schönebeck/Staßfurt - Der erste Abschuss hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. „Nach langem Warten habe ich in den Morgenstunden im Nebel einen Rehbock gesehen. Ich war so aufgeregt und habe lange überlegt, ob ich wirklich schießen soll. Minuten danach habe ich noch gezittert“, erzählt Jung-Jägerin Jana Zibolka. Eine wichtige Unterstützung bei der Jägerei sind Jagdhunde. In Schönebeck werden kleine Münsterländer gezüchtet.