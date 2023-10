Unter anderem in Sachsendorf sollen Automatensprenger zugeschlagen haben. Im Landgericht Dessau wurden nun Urteile gesprochen und erörtert, welche Rolle die Bahn-App bei den Anschlägen gespielt hat.

In Dessau stand die Automatensprenger-Bande vor Gericht. Jetzt sind im Prozess die Urteile gesprochen worden. Unter anderem in Sachsendorf sollen die Männer Fahrkartenautomaten gesprengt haben.

Sachsendorf/Dessau. - Am Landgericht Dessau ist der Prozess gegen vier junge Männer, darunter der Bernburger Christian K., wegen Sprengung von Fahrkartenautomaten beendet worden. Sie hatten im Februar 2022 unter anderem den Automaten auf dem Bahnhof in Sachsendorf mit sogenannten Polenböllern angegriffen. Ebenso war die Bande auch in Arensdorf, Sachsendorf, Stumsdorf, Jeber-Bergfrieden und Weißandt-Gölzau. Die Beute betrug laut den Ermittlern rund 7500 Euro, der noch strittige Sachschaden wurde auf 120 000 Euro beziffert.