Fasching Saisonende: Der 71-jährige Barbyer Kanu-Faschingsverein feiert im Rautenkranz

Der Barbyer Kanu-Faschingsverein ließ am Rosenmontag die Saison ausklingen, die am 11.11. begonnen hatte. Geschwoft wurde bis in die frühen Morgenstunden besonders am Sonnabend.