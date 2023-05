Zum 13. Mal wurde der Ehrentitel „Salzlandfrau“ an Frauen vergeben, die mit ihrem hingebungsvollem Engagement um ihre Wohnorte und ihre Mitmenschen kümmern. Es stecken spannende Geschichten hinter den sieben Preisträgerinnen.

Schönebeck/Staßfurt - Sieben haben es geschafft. Von den rund 94000 Frauen, die im Salzlandkreis leben, dürfen sieben Frauen in diesem Jahr den Ehrentitel „Salzlandfrau“ tragen. Im Bad Salzelmener Dr.-Tolberg-Saal wurden sie für ihr Engagement in den Bereichen Gesellschaft, Soziales, Kultur, Sport, junges Engagement und dem Lebenswerk mit dem Ehrenpreis von Landrat Markus Bauer ausgezeichnet. Was die Gewinnerinnen getan haben, um diesen Titel zu erhalten.