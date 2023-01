Die Salzlandkiste verspricht regionalen Genuss. Was nicht fehlen darf, ist das Produkt, das Namensgeber des Landkreises ist: das Salz. Der Solepark Schönebeck ist von der ersten Kiste an als Salz-Lieferant vertreten.

Devin Keller füllt Salz in die Reagenzgläser für die Salzlandkiste. Der 19-Jährige absolviert sein Frewilliges Jahr im Kunsthof Bad Salzelmen. Jenem Ort, an dem noch heute Salz wie im Mittelalter produziert wird.

Schönebeck - „Ohne Salz ist das Leben nicht süß.“ Auch wenn das alte Sprichwort komisch klingt, weil bei süß eher an Zucker gedacht wird, so steckt doch viel Wahrheit darin. Denn ohne Salz würde es kein Leben auf der Erde geben. Ob Pflanzen, Tiere oder Menschen: Für alle ist Salz unverzichtbar. In Schönebeck wird das „weiße Gold“ nach wie vor produziert. Was macht es so wertvoll?