Geschenkidee Salzlandkiste: Likör, Senf, Nudeln und mehr aus Schönebeck

Regional, frisch, lecker: Was einst mit einem selbst gemachten kulinarischen Geschenk begann, ist in eine Geschäftsidee gemündet, die Erfolg hat. Dana Moritz und Jeff Lammel bieten in ihrer Genussmanufaktur Produkte mit Rohstoffen aus der Region an. Und sind damit Teil der Salzlandkiste.