Serie: Gefährliche Berufe Salzlandkreis: Busfahren in Corona-Zeiten - Wenn die Angst mit einsteigt

In manchen Jobs sind die Risiken größer als in anderen. In Zeiten von Corona sind allerdings ganz andere Berufsfelder in den Blickpunkt gerückt, die mit einem zusätzlichen, dem Infektionsrisiko, verbunden sind. In unserer neuen Serie begleiten wir Menschen, die tagtäglich während der Arbeit in Kontakt mit dem Virus kommen können.