Salzlandkreis: Busfahren nur mit Nachweis und Maske

Wie die Kreisverkehrsgesellschaft die 3G-Regel in ihren Fahrzeugen im Salzlandkreis umsetzt und kontrolliert.

Schönebeck - Wer Bus, Bahn oder Tram fahren will, der darf dies nicht nur mit gültiger Fahrkarte, sondern auch nur mit einem 3G-Nachweis – auch im Salzlandkreis. Denn seit Kurzem gilt deutschlandweit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel. Sprich: Wer Öffis nutzen möchte, muss geimpft, getestet (zertifizierter negativer Test nicht älter als 24 Stunden) oder genesen sein. Und dies auch nachweisen können. Von der 3G-Regel ausgeschlossen sind Schüler sowie Kinder unter sechs Jahren. Doch wie wird dieser Nachweis in den Fahrzeugen der Kreisverkehrsgesellschaft, die 45 Buslinien im Salzlandkreis betreibt, kontrolliert?