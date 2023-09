Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck/Staßfurt - Der Traum vom Eigenheim – er platzt im Salzlandkreis immer häufiger. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest das Pestel-Institut in Hannover mit seiner Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im gesamten Salzlandkreis lediglich 46 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser erteilt, informiert das Pestel-Institut in einer Pressemitteilung. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 85 Baugenehmigungen. „Damit ist der Eigenheimbau innerhalb von nur einem Jahr um 46 Prozent zurückgegangen“, sagt Institutsleiter Matthias Günther.