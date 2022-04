Geschichten zwischen Elbe und Fläming Salzlandkreis: Die Amtskette der Bürgermeister - Wie wertvoll ist der Schmuck?

Schönebeck, Staßfurt, Gommern, Burg und Zerbst haben etwas gemeinsam: Es handelt sich um Städte, in denen sich die Bürgermeister mit einer sogenannten Amtskette schmücken können. Wie sind die Städte an die Ketten gekommen, aus welche Materialien bestehen sie und was ist so eine Kette wert?