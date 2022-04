Salzlandkreis hat die meisten Neuinfektionen

Der Salzlandkreis zeigt in einem neuen Warnstufen-Modell nun den Anteil der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern.

Staßfurt/Schönebeck - Die Corona-Lage im Salzlandkreis spitzt sich zu. Der Landkreis bleibt Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt, was die Anzahl der Corona-Neuinfektionen betrifft. Am Montag lag der Wert bei 83,2. In der Vorwoche waren bis zu 50 Neuinfizierte am Tag dazugekommen. Ein neues Warnstufen-Modell zeigt online jetzt auch die Auslastung der Kliniken.