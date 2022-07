Salzlandkreis: Müllermittler im Einsatz

Schönebeck - Eigentlich hatte er seinen Müll doch immer ordnungsgemäß entsorgt. Viel Müll. Immerhin hat der 33-Jährige aus Bernburg eine ältere Immobilie erworben und saniert. Und da fällt schon so einiges an Unrat an, der in den Müll oder auf einen der fünf Wertstoffhöfe des Kreises in Schönebeck, Staßfurt, Aschersleben, Bernburg oder Wolmirsleben gehört.